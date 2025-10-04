Сикорский: Польша готовится стать главным бенефициаром восстановления Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна имеет все шансы стать основным бенефициаром процесса восстановления Украины.
По мнению главы польского внешнеполитического ведомства, исторические, языковые и географические факторы делают Польшу идеальной «безопасной площадкой» для западных инвесторов, планирующих вкладывать средства в украинскую экономику.
Сикорский также подчеркнул, что значительная украинская диаспора, проживающая в Польше, станет дополнительным «козырем» для реализации этих планов. Несмотря на продолжающиеся боевые действия, польские предприятия продолжают свою работу на территории Украины, а Варшава активно участвует в международных конференциях, посвященных восстановлению соседней страны, передает издание Fakt.
Тем не менее, 2 октября Сикорский заявил, что Варшава не хочет ухудшать дипломатические отношения с Москвой, однако Польша примет меры при «новых диверсиях» со стороны России. По словам дипломата, у Варшавы все еще есть возможность приостановить работу последнего из трех функционировавших на территории Польши генконсульств России.