Сикорский: Польша готовится стать главным бенефициаром восстановления Украины

Тем не менее, 2 октября Сикорский заявил, что Варшава не хочет ухудшать дипломатические отношения с Москвой, однако Польша примет меры при «новых диверсиях» со стороны России. По словам дипломата, у Варшавы все еще есть возможность приостановить работу последнего из трех функционировавших на территории Польши генконсульств России.