Axios: Нетаньяху удивился из-за реакции Трампа на ответ ХАМАС по Газе

Трамп после ответа движения ХАМАС призвал Израиль остановить бомбардировку Газы.

Источник: Аргументы и факты

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху был удивлён словами президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что движение ХАМАС готово к миру, заявил журналист американского издания Axios Барак Равид.

Кроме того, Нетаньяху удивил призыв Трампа о прекращении бомбардировок сектора Газа. Равид уточнил, что узнал о реакции Нетаньяху от чиновника из Израиля.

«Как отметил израильский чиновник, Нетаньяху был удивлен ответом президента Трампа. Нетаньяху посчитал, что ответ со стороны ХАМАС фактически является “отказом от плана Трампа”», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Напомним, ХАМАС согласилось отпустить всех заложников и передать управление Газой.

Ранее Трамп заявил, что Израилю на фоне согласия ХАМАС следует прекратить бомбардировки. По его словам, что движение, судя по реакции, готово к долгосрочному миру.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

