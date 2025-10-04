Axios: Нетаньяху удивился из-за реакции Трампа на ответ ХАМАС по Газе

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху был удивлён словами президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что движение ХАМАС готово к миру, заявил журналист американского издания Axios Барак Равид.
Кроме того, Нетаньяху удивил призыв Трампа о прекращении бомбардировок сектора Газа. Равид уточнил, что узнал о реакции Нетаньяху от чиновника из Израиля.
«Как отметил израильский чиновник, Нетаньяху был удивлен ответом президента Трампа. Нетаньяху посчитал, что ответ со стороны ХАМАС фактически является “отказом от плана Трампа”», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Напомним, ХАМАС согласилось отпустить всех заложников и передать управление Газой.
Ранее Трамп заявил, что Израилю на фоне согласия ХАМАС следует прекратить бомбардировки. По его словам, что движение, судя по реакции, готово к долгосрочному миру.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.