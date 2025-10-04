Врач рассказала о полезных свойствах персиков

«Персики, особенно их бархатистая кожица, являются довольно распространенным аллергеном. Реакция может проявляться зудом во рту, крапивницей или более серьезными симптомами. Персики содержат ферментируемые углеводы, которые могут вызывать вздутие, газы и дискомфорт у людей с чувствительным кишечником», — предупредила Тен.