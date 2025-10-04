Врач рассказала о полезных свойствах персиков

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В персиках содержится большое количество воды и клетчатки, которые помогают мягко регулировать работу кишечника и предотвращать запоры, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
«Персик, состоящий на 90% из воды, — это прекрасный способ натурального увлажнения организма. Его нежная мякоть богата полезными веществами. Высокое содержание воды и клетчатки способствует мягкому регулированию работы кишечника и предотвращает запоры», — сказала Тен.
Врач добавила, что благодаря низкой калорийности и высокому содержанию влаги, персики отлично насыщают, помогая уменьшить общую калорийность рациона.
«Персики, особенно их бархатистая кожица, являются довольно распространенным аллергеном. Реакция может проявляться зудом во рту, крапивницей или более серьезными симптомами. Персики содержат ферментируемые углеводы, которые могут вызывать вздутие, газы и дискомфорт у людей с чувствительным кишечником», — предупредила Тен.