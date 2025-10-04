В России дважды проиндексируют пенсии

В следующем году страховую пенсию проиндексируют в феврале и в апреле.
В 2027 году страховые пенсии в России планируется проиндексировать в два этапа. С 1 февраля их повысят на 4%, а двумя месяцами позже — еще на 3,4%. Корректировка затронет все категории пенсионеров, получающих страховые выплаты по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца.
«Планируется, что размер индексации страховой пенсии с 1 февраля 2027 года планируется на уровне 4%, а с 1 апреля — 3,4%», — уточнило РИА Новости. Кроме того, в 2028 году индексацию также проведут в два этапа. С 1 февраля страховые пенсии вырастут на 4%, а с 1 апреля — еще на 3,8%.
Как сообщало URA.RU, в 2026 году накопительную пенсию смогут получать более 152 тысяч россиян. Ее средний размер составит около 1,6 тысячи рублей.