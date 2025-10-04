В России дважды проиндексируют пенсии

«Планируется, что размер индексации страховой пенсии с 1 февраля 2027 года планируется на уровне 4%, а с 1 апреля — 3,4%», — уточнило РИА Новости. Кроме того, в 2028 году индексацию также проведут в два этапа. С 1 февраля страховые пенсии вырастут на 4%, а с 1 апреля — еще на 3,8%.