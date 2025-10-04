Израиль готов принять всех заложников сразу после ответа ХАМАС на план Трампа

Израиль готов немедленно приступить к освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, после получения ответа от палестинского движения ХАМАС на инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
«После ответа ХАМАС Израиль немедленно приступает к реализации первого этапа плана, предложенного Трампом, который предусматривает освобождение всех заложников», — говорится в заявлении.
Также в канцелярии добавили, что продолжат работать в полном сотрудничестве с президентом Трампом и его администрацией, чтобы завершить войну в соответствии с принципами, установленными Израилем, которые соответствуют видению президента Трампа.
Накануне ХАМАС заявил о готовности освободить всех живых израильских заложников и вернуть тела погибших, следуя плану, предложенному президентом США Дональдом Трампом.
Также известно, ХАМАС планировал попросить президента США лично гарантировать 60-дневную паузу боевых действий в секторе Газа. Представители движения написали Трампу письмо, которое, по планам, будет передано ему на текущей неделе.