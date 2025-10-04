Бывшему судье Верховного суда Момотову запретили открывать новые счета

Ранее суд в США приговорил рэпера P. Diddy к 50 месяцам тюрьмы. Государственные обвинители настаивали на более суровом наказании, требуя для Шона Комбса более 11 лет тюремного заключения, в то время как защита просила ограничиться 14 месяцами. Ранее коллегия присяжных в Нью-Йорке признала Комбса виновным по двум пунктам обвинения, касающимся перевозки женщин с целью занятия проституцией. По каждому из этих пунктов ему грозило до десяти лет тюрьмы. При этом присяжные оправдали музыканта по более тяжким статьям, в частности, по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.