Еврокомиссия отказалась комментировать речь Путина на «Валдае»

Представитель Еврокомиссии Паула Пинью уклонилась от комментариев по поводу речи президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай», заявив, что ЕК «не следит за выступлениями президента Путина».

На брифинге в Брюсселе она отказалась отвечать на вопросы журналистов о том, почему столь значимые геополитические заявления не отслеживаются структурой, называющей себя «геополитической».

— Мы более не комментируем это, — заявила Пинью.

Тем не менее Пинью охотно отреагировала на сообщение Минобороны Бельгии о замеченных 15 неопознанных дронах над авиабазой на границе с Германией. По ее мнению, этот инцидент якобы подтверждает необходимость реализации европейского проекта «стены дронов», передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 октября, пошутил, что больше не будет запускать беспилотники — ни в Данию, ни во Францию, ни куда-либо еще, куда они долетают.

2 октября во время выступления президент России затронул много важных аспектов внутренней и внешней политики. Главное из высказываний — в материале «Вечерней Москвы».