В Хабаровске один водитель устроил три ДТП за день

Сначала автомобиль столкнулся с Nissan Murano днём на улице Карла Маркса. Вечером в том же месте произошло ещё одно ДТП — с Honda Vezel. Аварийный комиссар зафиксировал схему происшествия, после чего участники направились на Воронежскую улицу. Однако на стоянке во дворе дома № 51 водитель Isuzu снова допустил столкновение, на этот раз — с припаркованной машиной.