В Хабаровске один водитель устроил три ДТП за день

Две аварии случились на Карла Маркса, третья — на стоянке во дворе.

Источник: Соцсети

В Хабаровске 3 октября водитель Isuzu оказался участником трёх ДТП всего за один день, сообщает телеграм-канал «ДПС Контроль-ХабароVск».

Сначала автомобиль столкнулся с Nissan Murano днём на улице Карла Маркса. Вечером в том же месте произошло ещё одно ДТП — с Honda Vezel. Аварийный комиссар зафиксировал схему происшествия, после чего участники направились на Воронежскую улицу. Однако на стоянке во дворе дома № 51 водитель Isuzu снова допустил столкновение, на этот раз — с припаркованной машиной.

«Не его день», — прокомментировал с места происшествия аварийный комиссар Максим.