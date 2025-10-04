NDTV: В Индии врач выпил убивший детей сироп от кашля и оказался в реанимации

Сообщается, что первой жертвой средства от кашля стал двухлетний Самрат, второй — пятилетний Нитиша. После гибели детей врач по имени Тарачанд Йоги, который выписывал детям смертельно опасный сироп, решил доказать, что лекарство безопасно, и выпил сироп вместе с водителем скорой помощи. Через несколько часов доктор нашли в бессознательном состоянии, его чудом удалось реанимировать. Те же симптомы пережил и водитель.