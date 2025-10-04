Ричмонд
Двое детей в Индии умерли от непатентованного сиропа от кашля.

Двое детей в Индии умерли от непатентованного сиропа от кашля. Кроме того, ещё восемь детей оказались в больнице с отравлением после приёма этого лекарства. Историю рассказывает телеканал NDTV.

Сообщается, что первой жертвой средства от кашля стал двухлетний Самрат, второй — пятилетний Нитиша. После гибели детей врач по имени Тарачанд Йоги, который выписывал детям смертельно опасный сироп, решил доказать, что лекарство безопасно, и выпил сироп вместе с водителем скорой помощи. Через несколько часов доктор нашли в бессознательном состоянии, его чудом удалось реанимировать. Те же симптомы пережил и водитель.

Власти Раджастхана, где это произошло, запретили использование сиропа и его распространение.

Ранее врач Мясников высказал мнение, что аспирин — самое опасное лекарство для россиян.

Также сообщалось, что в детском лагере в Хакасии от отравления неизвестным веществом умерла 10-летняя девочка. Накануне трагедии дети брызгали друг на друга средством от комаров.