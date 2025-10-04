Мошенники стали использовать «Госуслуги» в мессенджере: они звонят под видом правоохранителей

Когда молодой человек перешёл по ссылке и подтвердил номер телефона, на его телефон пришёл код, который он отправил в группу. Позже ему позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что преступники получили доступ к его данным, а в личном кабинете оформлена генеральная доверенность. Действуя якобы от имени правоохранителей, мошенники убедили его перевести деньги на безопасный счёт.