Мошенники стали использовать «Госуслуги» в мессенджере: они звонят под видом правоохранителей

Мошенники начали похищать деньги у россиян через Telegram-бота, который подделывает официальную форму портала «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на запрос ТАСС.
«Злоумышленники пользуются предлогом “оцифровка архива” и Telegram-ботом, имитирующим официальную страницу портала “Госуслуги”, — уточнили в ведомстве.
В МВД привели пример: в полицию обратился молодой человек, которого добавили в группу университета в мессенджере. Там он увидел сообщение от руководителя с требованием завершить оцифровку архива.
«Под видом исполнения рекомендаций Минцифры неизвестные лица настояли на использовании “официального” Telegram-бота портала “Госуслуги”, — объяснили в МВД.
Когда молодой человек перешёл по ссылке и подтвердил номер телефона, на его телефон пришёл код, который он отправил в группу. Позже ему позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что преступники получили доступ к его данным, а в личном кабинете оформлена генеральная доверенность. Действуя якобы от имени правоохранителей, мошенники убедили его перевести деньги на безопасный счёт.
Накануне стало известно, что мошенники стали атаковать россиян поддельными налоговыми письмами. Кроме того, злоумышленники начали использовать нейросети для создания цифровых копий умерших людей.