Ценный казахский эпос «Едыге би» впервые оцифрован и опубликован

Эпос «Едыге би» отличается архаичными выражениями и редким словоупотреблением, что подчёркивает его древнее происхождение. Поэма охватывает всю жизнь героя — от рождения Едыге до его гибели от руки Кадирберды, сына Тохтамыша. Согласно преданию, похоронен Едыге был на одной из вершин священного Улытау, которая ныне носит его имя.