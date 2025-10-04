Ценный казахский эпос «Едыге би» впервые оцифрован и опубликован

По информации Минкультуры, теперь ценное произведение доступно широкой публике не только в электронном виде, но и в факсимильном издании, что позволяет читателям прикоснуться к подлинному тексту XV века.
Рукопись была создана неизвестным автором в XV веке, а в начале XIX века её первые версии переписал отец известного казахского учёного и фольклориста Шокана Уалиханова — Чингис Уалиханов. Позднее текст дополнен самим Шоканом Уалихановым, а в 1842 году объединённая версия была переписана рукой Ахмета.
Эпос «Едыге би» отличается архаичными выражениями и редким словоупотреблением, что подчёркивает его древнее происхождение. Поэма охватывает всю жизнь героя — от рождения Едыге до его гибели от руки Кадирберды, сына Тохтамыша. Согласно преданию, похоронен Едыге был на одной из вершин священного Улытау, которая ныне носит его имя.
Первая публикация эпоса состоялась в 1905 году в Санкт-Петербурге под редакцией профессора П. М. Мелиоранского под названием «Легенда о Едыге и Тохтамыше». Сегодняшнее оцифровывание и выпуск факсимильного издания делают произведение доступным для исследователей, студентов и всех, кто интересуется богатым литературным наследием Казахстана.