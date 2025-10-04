Приморье закупило новую технику для очистки водоёмов — проводятся испытания

Новую технику для очистки водоёмов тестируют в Дальнереченске. Дноуглубительная плавучая машина пока только показывает себя в деле, но на неё уже большие планы. Об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко в своём ТГ-канале (18+), сообщает ИА PrimaMedia.
По словам главы региона, это первый опыт использования подобной техники краевым агентством гидротехнических сооружений. Уже сейчас специалисты прошли необходимое обучение и проводят первые испытания установки в условиях реальной эксплуатации. Машина способна эффективно удалять донные иловые отложения на глубинах до десяти метров, что позволяет применять её на различных типах водоёмов — от небольших озёр до крупных рек и водохранилищ.
В планах — расширение технического парка: вскоре в строй войдёт вторая такая установка. Ожидается, что обе машины будут задействованы в экологических и инфраструктурных проектах на территории всего Приморского края. Новая техника открывает большие перспективы для системной очистки водоёмов, улучшения качества воды и решения проблем, связанных с заиливанием и ухудшением состояния водной среды.
Ранее Олег Кожемяко во время «Прямого разговора» (12+) рассказал, что в следующем году количество спецтехники для расчистки и дноуглубления рек увеличится более чем в два раза. По его словам, во Владивостоке уже почистили реки Объяснения, Богатую и Первую речку.