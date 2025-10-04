Ричмонд
Дрозденко: в Ленобласти возникло возгорание в ходе отражения атаки БПЛА

Пожарные тушат возгорание в промзоне в Киришах Ленобласти.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы ПВО отражают попытку украинских военных атаковать объекты на территории Ленинградской области в ночь на субботу 4 октября. Об этом информировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«ПВО работает по БПЛА в Киришах», — написал чиновник в Telegram-канале, сообщение было опубликовано в 03.33.

По словам Дрозденко, пожарные тушат возгорание, возникшее в промзоне населённого пункта в ходе отражения атаки украинских дронов.

Ранее Александр Дрозденко предупредил, что в Ленинградской области введен режим повышенной готовности из-за возможной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и из-за этого возможны сбои в работе мобильного интернета.

Накануне в российском Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили 12 беспилотников над Крымом и Черным морем.

