Дрозденко: в Ленобласти возникло возгорание в ходе отражения атаки БПЛА

Российские силы ПВО отражают попытку украинских военных атаковать объекты на территории Ленинградской области в ночь на субботу 4 октября. Об этом информировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
«ПВО работает по БПЛА в Киришах», — написал чиновник в Telegram-канале, сообщение было опубликовано в 03.33.
По словам Дрозденко, пожарные тушат возгорание, возникшее в промзоне населённого пункта в ходе отражения атаки украинских дронов.
Ранее Александр Дрозденко предупредил, что в Ленинградской области введен режим повышенной готовности из-за возможной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и из-за этого возможны сбои в работе мобильного интернета.
Накануне в российском Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили 12 беспилотников над Крымом и Черным морем.