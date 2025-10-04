Случайный катаклизм сделал Землю обитаемой: новая геологическая загадка

Исследование, опубликованное в Science Advances, показало, что химический состав прото-Земли сформировался всего за три миллиона лет после рождения Солнечной системы.
Ранее считалось, что Земля сразу имела все необходимые для жизни элементы, но новая работа доказывает обратное: строительные блоки планеты изначально лишались воды и других летучих соединений из-за близости к Солнцу. Всё это означало, что жизнь в привычном виде на молодой Земле была невозможна.
Ключевой момент произошёл, когда прото-Земля столкнулась с телом размером с Марс, называемым Тейя. Этот удар принес на планету необходимые летучие элементы, включая воду, создав условия для появления океанов и атмосферы. По словам исследователей, именно это случайное событие стало решающим для того, чтобы Земля стала обитаемой.
Учёные подчёркивают, что это открытие меняет представление о возникновении жизни во Вселенной. Оказывается, обитаемость планеты — далеко не неизбежный процесс: она может зависеть от редких и случайных катастрофических событий.
Следующий шаг исследователей — точное моделирование столкновения с Тейей, чтобы понять, как именно оно изменило Землю и создало уникальные химические условия для жизни.