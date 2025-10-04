Случайный катаклизм сделал Землю обитаемой: новая геологическая загадка

Ранее считалось, что Земля сразу имела все необходимые для жизни элементы, но новая работа доказывает обратное: строительные блоки планеты изначально лишались воды и других летучих соединений из-за близости к Солнцу. Всё это означало, что жизнь в привычном виде на молодой Земле была невозможна.