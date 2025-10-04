Израиль после ответа ХАМАС ожидает освобождения всех заложников

Израильская сторона готова начать приём всех заложников, удерживаемых в Газе, информирует канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«После ответа ХАМАС Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по незамедлительному освобождению всех заложников», — говорится в сообщении.
Кроме того, в канцелярии отметили, что Израиль планирует работать «в полном сотрудничестве» с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом и его администрацией, чтобы закончить конфликт «в соответствии с принципами», установленными израильской стороной. Эти принципы «соответствуют видению Трампа».
Напомним, движение ХАМАС согласилось отпустить всех заложников и передать управление Газой.
Ранее Трамп заявил, что Израилю на фоне согласия ХАМАС следует прекратить бомбардировки. По его словам, что движение, судя по реакции, готово к долгосрочному миру.
По данным Axios, Нетаньяху удивился из-за реакции Трампа на ответ ХАМАС по Газе.