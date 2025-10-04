Природное явление Ла-Нинья может вернуться в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы на планете может вновь проявиться природное явление Ла-Нинья. Эта фаза климатического цикла с большой вероятностью сменит нейтральную, наступившую после завершения Эль-Ниньо весной 2024 года, и способна существенно повлиять на погодные условия в разных регионах мира, снижая температуры воды в океане. Об этом заявил академик РАН, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.