Осознанная еда для всех: новый проект меняет подход к питанию семей

Проект строится на богатстве национальной кухни: специалисты будут восстанавливать традиционные рецепты, адаптируя их под современные потребности организма, чтобы еда не только радовала вкусом, но и приносила здоровье. Особое внимание уделяется формированию правильных привычек у детей, ведь именно с детства закладывается фундамент будущего здоровья.