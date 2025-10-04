Губернатор Приморья: для очистки рек используем новую технику

Правительство региона купило для краевого агентства гидротехнических сооружений новую дноуглубительную технику. После испытаний она начнёт работать на реках края.
«Эта машина использует принцип земляного заряда. Более 30 лет на наших реках не появлялось такой техники. Теперь мы приобрели эту машину. Учили месяц работать на ней на заводе-изготовителе. Техника позволяет очищать большие и производить дноуглубление на больших территориях», — говорит губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Машина позволяет убирать донные иловые наносы на глубинах до 10 метров.
Вопрос по очистке русел рек — давняя проблема в Приморье. Долгие годы этой работой никто не занимался. Как следствие, в период сильных дождей и тайфунов водоёмы выходили из берегов, заливая дороги, населенные пункты. Последние годы, по инициативе губернатора, вопросу очистки рек уделяется большое внимание.
Кстати, для работ приобрели и вторую подобную установку. Она несколько иной модификации, но технический принцип тот же.
«Будем использовать их по всему краю, где это необходимо», — уточнил губернатор.