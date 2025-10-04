Губернатор Приморья: для очистки рек используем новую технику

«Эта машина использует принцип земляного заряда. Более 30 лет на наших реках не появлялось такой техники. Теперь мы приобрели эту машину. Учили месяц работать на ней на заводе-изготовителе. Техника позволяет очищать большие и производить дноуглубление на больших территориях», — говорит губернатор Приморья Олег Кожемяко.