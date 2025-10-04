Ричмонд
Военные Израиля остановили операцию по захвату города Газа

Трамп заявил, что израильской стороне следует прекратить бомбардировки.

Источник: Аргументы и факты

Израильские власти поручили военным остановить операцию по захвату города Газа, информирует армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ».

«После ночных оценок ситуации и переговоров с американскими представителями политическое руководство дало указание Армии обороны Израиля сократить активность в Газе “до минимума” и проводить только оборонительные действия в секторе», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что фактически это означает остановку израильской операции по захвату Газы.

Напомним, движение ХАМАС согласилось отпустить всех заложников и передать управление Газой.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подчеркнул, что Израилю на фоне согласия ХАМАС следует прекратить бомбардировки. По его словам, движение, судя по реакции, готово к долгосрочному миру.

Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что израильская сторона готова начать приём всех заложников, удерживаемых в Газе.

