Военные Израиля остановили операцию по захвату города Газа

Израильские власти поручили военным остановить операцию по захвату города Газа, информирует армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ».
«После ночных оценок ситуации и переговоров с американскими представителями политическое руководство дало указание Армии обороны Израиля сократить активность в Газе “до минимума” и проводить только оборонительные действия в секторе», — говорится в сообщении.
В ЦАХАЛ отметили, что фактически это означает остановку израильской операции по захвату Газы.
Напомним, движение ХАМАС согласилось отпустить всех заложников и передать управление Газой.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подчеркнул, что Израилю на фоне согласия ХАМАС следует прекратить бомбардировки. По его словам, движение, судя по реакции, готово к долгосрочному миру.
Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что израильская сторона готова начать приём всех заложников, удерживаемых в Газе.