МВД: В России появился фейковый бот «Госуслуг» в Telegram

В России мошенники разработали Telegram-бота, имитирующий официальный портал «Госуслуги», с целью кражи денег у граждан. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
Злоумышленники используют этот бот, чтобы выманивать средства у россиян. Как пример, МВД привело случай с молодым человеком, который получил сообщение в группе РАНХиГС с просьбой оцифровать архив. Ему было предложено воспользоваться «официальным» Telegram-ботом «Госуслуг» под предлогом выполнения рекомендаций Минцифры.
После перехода по ссылке и подтверждения номера телефона, мужчина отправил полученный код в группу. Затем с ним связался человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и убедил его перевести деньги на «безопасный счет», передает ТАСС.
Мошенники также часто обманывают население под видом сотрудников ФСБ. Недавно аферисты предприняли попытку обмануть благотворительный фонд «Батальон» в Дубне. Злоумышленник под видом сотрудника ФСБ хотел получить полмиллиона рублей за эвакуацию якобы попавших в плен военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Мошенника вычислили и задержали. Его заключили под стражу и завели уголовное дело.