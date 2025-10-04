МВД: В России появился фейковый бот «Госуслуг» в Telegram

Мошенники также часто обманывают население под видом сотрудников ФСБ. Недавно аферисты предприняли попытку обмануть благотворительный фонд «Батальон» в Дубне. Злоумышленник под видом сотрудника ФСБ хотел получить полмиллиона рублей за эвакуацию якобы попавших в плен военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Мошенника вычислили и задержали. Его заключили под стражу и завели уголовное дело.