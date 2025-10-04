Российская группировка войск «Центр» продолжает наступательные действия в Днепропетровской области и ведёт штурм Покровска. Бои не прекращаются ни днём, ни ночью, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Подразделения активно уничтожают живую силу и технику противника, а операторы ударных беспилотников поддерживают продвижение точными ударами по выявленным целям.
Кадры, опубликованные в Сети 3 октября, демонстрируют поражение позиций ВСУ, ликвидацию боевиков, бронетехники и тяжёлых дронов-бомбардировщиков.
Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» показал, как российские военные уничтожают бронетехнику ВСУ, поддерживая Вооружённых сил РФ наступление за Часовым Яром.