Bild: ФРГ хочет сотрудничать с Украиной и Израилем в области защиты от дронов

Недавно стало известно, что Германия готовится к масштабным закупкам военной техники на несколько миллиардов евро. По данным источников Reuters, страна планирует приобрести 20 истребителей Eurofighter, до 3000 бронетранспортеров Boxer и до 3500 боевых машин пехоты Patria. Эти шаги направлены на укрепление армии, чтобы сделать ее самой мощной в Европе.