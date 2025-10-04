Bild: ФРГ хочет сотрудничать с Украиной и Израилем в области защиты от дронов

Германия намерена активно развивать сотрудничество с Украиной и Израилем в области систем защиты от беспилотников. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на слова главы МВД ФРГ Александра Добриндта.
«Германия, по данным министра внутренних дел Александра Добриндта, будет развивать сотрудничество с Украиной и Израилем в сфере защиты от дронов», — подчеркнуто в публикации.
В федеральной полиции Германии планируется создание нового подразделения, которое сосредоточится исключительно на противодействии беспилотным летательным аппаратам. В его составе будут организованы отделы, занимающиеся разработками и исследованиями в этой области.
Недавно стало известно, что Германия готовится к масштабным закупкам военной техники на несколько миллиардов евро. По данным источников Reuters, страна планирует приобрести 20 истребителей Eurofighter, до 3000 бронетранспортеров Boxer и до 3500 боевых машин пехоты Patria. Эти шаги направлены на укрепление армии, чтобы сделать ее самой мощной в Европе.