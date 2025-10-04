Страховые пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 году

В 2027 году страховые пенсии в России будут проиндексированы в два этапа.
Так, с 1 февраля пенсии увеличатся на четыре процента, а с 1 апреля — на 3,4 процента.
Эти планы закреплены в проекте бюджета на 2026−2028 годы, который правительство РФ внесло в Государственную Думу.
Аналогичная двухэтапная индексация ожидается и в 2028 году: на четыре процента с 1 февраля и на 3,8 процента с 1 апреля, передает РИА Новости.
Страховые пенсии россиян с 1 января 2026 года вырастут на 7,6 процента, напомнил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Размер средней страховой пенсии увеличится примерно на 2000 рублей и составит около 27 тысяч рублей.
Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в 2026 году социальные выплаты в России будут проиндексированы с учетом уровня инфляции. По его словам, в федеральном бюджете на 2026 год предусмотрена индексация социальных пособий и выплат.
С 1 октября запустят первый этап внедрения цифрового рубля, увеличат зарплаты бюджетников, а также дадут возможность малому бизнесу и самозанятым воспользоваться кредитными каникулами. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».