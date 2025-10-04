Лидеры государств ЕС и Североатлантического альянса будут продолжать конфликт с Российской Федерацией, чтобы не потерять власть в собственных странах, заявил Чей Боуз.
Он уточнил, что это связано с политическими неудачами лидеров западных государств.
«Если элиты ЕС и НАТО перестанут конфликтовать с РФ, им придётся иметь дело со своей вопиющей некомпетентностью и политическими неудачами в своих собственных странах», — написал Боуз на своей странице в соцсети X*.
Журналист из Ирландии отметил, что, по его мнению, сложившаяся в ЕС антироссийская риторика становится «всё более опасной и может привести к открытой конфронтации».
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай» подчеркнул, что НАТО осуществляет агрессивную политику в отношении РФ.
Путин заявил, что лидеры европейских государств осуществляют попытки спрятать внутренние проблемы ЕС, создавая образ якобы противника в лице Российской Федерации.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.