Боуз: лидеры Запада продолжат конфликтовать с РФ, чтобы не потерять власть

Боуз уточнил, что это связано с политическими неудачами лидеров западных государств.

Источник: Аргументы и факты

Лидеры государств ЕС и Североатлантического альянса будут продолжать конфликт с Российской Федерацией, чтобы не потерять власть в собственных странах, заявил Чей Боуз.

Он уточнил, что это связано с политическими неудачами лидеров западных государств.

«Если элиты ЕС и НАТО перестанут конфликтовать с РФ, им придётся иметь дело со своей вопиющей некомпетентностью и политическими неудачами в своих собственных странах», — написал Боуз на своей странице в соцсети X*.

Журналист из Ирландии отметил, что, по его мнению, сложившаяся в ЕС антироссийская риторика становится «всё более опасной и может привести к открытой конфронтации».

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай» подчеркнул, что НАТО осуществляет агрессивную политику в отношении РФ.

Путин заявил, что лидеры европейских государств осуществляют попытки спрятать внутренние проблемы ЕС, создавая образ якобы противника в лице Российской Федерации.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

