Электронные повестки применят во время осеннего призыва в Иркутской области

Осенний призыв стартовал в Иркутской области 1 октября, и продлится он до 31 декабря.

Исключение существует только для северных районов — Катангского, Киренского и Мамско-Чуйского. Там призыв начнётся 1 ноября.

«Норма осеннего призыва для региона составляет около 2 тысяч человек — срок военной службы не изменится и составит 1 год, призывники не будут принимать участие в СВО, — говорит временно исполняющий обязанности военного комиссара региона Андрей Буданов. — Особенностью приёмной кампании этого года станет введение электронных повесток — информацию об их направлении будут вносить в общедоступный реестр направленных повесток».

Электронная повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на портале Госуслуг. В случае неявки в военкомат в течение 20 дней к гражданину будут применять ограничительные меры, такие как запрет на выезд за рубеж и регистрацию транспортных средств.