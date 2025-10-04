Электронные повестки применят во время осеннего призыва в Иркутской области

«Норма осеннего призыва для региона составляет около 2 тысяч человек — срок военной службы не изменится и составит 1 год, призывники не будут принимать участие в СВО, — говорит временно исполняющий обязанности военного комиссара региона Андрей Буданов. — Особенностью приёмной кампании этого года станет введение электронных повесток — информацию об их направлении будут вносить в общедоступный реестр направленных повесток».