На Камчатке два вулкана выбросили пепел

На Камчатке зафиксированы сразу два пепловых выброса. Утром вулкан Шивелуч поднял столб пепла на высоту около трёх километров над уровнем моря, что сопоставимо с длиной 30 футбольных полей. Как сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT), шлейф растянулся на 58 километров в юго-восточном направлении.