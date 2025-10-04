На Камчатке два вулкана выбросили пепел

На Камчатке зафиксированы сразу два пепловых выброса. Утром вулкан Шивелуч поднял столб пепла на высоту около трёх километров над уровнем моря, что сопоставимо с длиной 30 футбольных полей. Как сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT), шлейф растянулся на 58 километров в юго-восточном направлении.
Для авиации установлен оранжевый код опасности, так как активность Шивелуча может представлять угрозу для местных авиаперевозок. Специалисты также предупредили о вероятности выпадения небольшого количества пепла в населённых пунктах Усть-Камчатского округа при изменении направления ветра. На данный момент случаев пеплопада в населённых районах не зафиксировано.
Позднее активность проявил и вулкан Кроноцкий. В 11:50 по местному времени его эксплозии выбросили пепел на высоту свыше девяти километров, а облако протянулось на 85 километров в юго-юго-восточном направлении.
