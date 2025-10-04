Кнутов: переданные ВСУ «Томагавки» станут целью российских «Витязей»

Переданные Украине американские крылатые ракеты большой дальности «Томагавк» могут стать целью российских «убийц крылатых ракет» ЗРК «Витязь», сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Напомним, в США ранее заявили о возможной передаче Киеву крылатых ракет «Томагавк». В ответ на это российский лидер Владимир Путин отметил, что передача киевскому режиму американских ракет нанесет ущерб отношениям РФ и США.
Глава МИД Сергей Лавров также предположил, что заявления США о возможной отправке ракет большой дальности могут быть результатом давления со стороны Европы.
«У России есть целый комплекс крылатых ракет, и мы их постоянно применяем. Что касается непосредственно “Томагавков”, то средством борьбы с ними являются различные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК). У нас их также много. Это, например, С-300. И объектовая противовоздушная оборона — С-400 и С-350 “Витязь”. Его даже называют убийцей крылатых ракет. А также в ряде случаев “Панцирь” может работать», — отметил эксперт.
По словам Кнутова, «Томагавки» могут передать Украине морским путем через Одессу или сухопутным — через Польшу.
Ранее Кнутов сообщил, что «Томагавки» не доедут до места и будут уничтожены по дороге.