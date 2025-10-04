Кнутов: переданные ВСУ «Томагавки» станут целью российских «Витязей»

«У России есть целый комплекс крылатых ракет, и мы их постоянно применяем. Что касается непосредственно “Томагавков”, то средством борьбы с ними являются различные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК). У нас их также много. Это, например, С-300. И объектовая противовоздушная оборона — С-400 и С-350 “Витязь”. Его даже называют убийцей крылатых ракет. А также в ряде случаев “Панцирь” может работать», — отметил эксперт.