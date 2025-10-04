Ричмонд
Несколько ошибок водителей, которые чаще всего приводят к ДТП осенью

Осенью дороги становятся особенно коварными: лужи, мокрый лист, ранние сумерки. Автоэксперт назвал три привычки водителей, которые чаще всего становятся причиной аварий в этот сезон, пишет интернет-портал El.kz.

Источник: EL.kz

Первая — резкие маневры. Повороты на высокой скорости, внезапные перестроения и обгоны на скользкой дороге — верный способ потерять контроль над автомобилем. «Дождливая осенняя погода — сигнал быть максимально предсказуемым на дороге», — предупреждает эксперт.

Вторая опасность — интенсивное торможение. Когда асфальт мокрый, резкий стоп может превратить машину в «снежный шар», уводя в занос. Поэтому важно заранее снижать скорость и держать дистанцию.

И третья привычка — игнорирование состояния шин. Всесезонная резина не всегда справляется с осенними лужами и скользкой поверхностью. Преждевременный переход на зимние шины тоже не помогает: их рисунок хуже отводит воду, увеличивая риск аквапланирования.

Эксперт напоминает: безопасная осенняя езда — это плавные повороты, мягкое торможение и внимательный выбор резины. Немного дисциплины — и дорога станет гораздо безопаснее.