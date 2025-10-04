Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 октября

У Весов начало дня будет довольно трудным, особенно для тех, кто запланировал на это время много встреч. Возможны разногласия и споры, будет нелегко найти общий язык с близкими людьми. Не исключено, что те, кого представители знака считали союзниками, не захотят их поддержать. Вторая половина дня будет удачнее, особенно для творческой деятельности.