Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 4 октября 2025 года.
Овнам следует сохранять спокойствие, иначе не удастся избежать конфликтов. Разногласия будут возникать чаще, чем обычно, поскольку не все окружающие смогут оценить их идеи по достоинству. Не исключено, что воплощать задуманное придется самостоятельно. Незначительные промахи приведут к неприятным последствиям.
Тельцов ждет благоприятный день для общения. Будет возможность побывать на интересных мероприятиях, не исключено, что там представители знака окажутся в центре внимания. Многим понравится их стремление быть впереди всех. Вероятны сделки, которые принесут прибыль, но тратить полученные финансы быстро не стоит: с крупными покупками лучше повременить.
Близнецов ожидает плодотворный день, позволяющий добиться очень многого. Не исключены деловые предложения, которые сначала покажутся заманчивыми. Но прежде чем дать ответ, стоит изучить условия: может вскрыться подвох или потребуется слишком много усилий.
Раки сейчас принимают все слишком близко к сердцу. Неудачные совпадения не будут иметь серьезных последствий, но могут огорчить. Полезным будет общение со старыми друзьями. Хорошо пройдут романтические свидания, порадует общение с любимым человеком. В финансовых делах стоит прислушаться к советам близких.
У Львов день подойдет для деловых переговоров и обсуждения важных вопросов. Они встретят людей, которым смогут предложить свои идеи. Не исключено, что при поддержке союзников получится достичь гораздо больших результатов, чем ожидалось. На новых знакомых будет легко произвести хорошее впечатление.
Девам день обещает успехи во многих важных делах. Им будет нетрудно отделить главное от второстепенного, понять, что на самом деле важно, а что не имеет значения. Могу возникнуть интересные предложения от старых друзей и тех, кого представители знака видят в первый раз.
У Весов начало дня будет довольно трудным, особенно для тех, кто запланировал на это время много встреч. Возможны разногласия и споры, будет нелегко найти общий язык с близкими людьми. Не исключено, что те, кого представители знака считали союзниками, не захотят их поддержать. Вторая половина дня будет удачнее, особенно для творческой деятельности.
Скорпионов ждет беспокойный день. Могут произойти неожиданные перемены и незапланированные события. Часто придется полагаться на интуицию, не будет времени на то, чтобы все хорошо обдумать. Возможны удачные деловые переговоры. Дома могут возникнуть проблемы, которые потребуется сразу же решить.
Стрельцам следует попросить помощи, если им нужно качественно и быстро завершить начатую работу или проект. Чем раньше они найдут союзников, тем больше успеют сделать. Многие вопросы решаются быстро благодаря вмешательству влиятельных людей. Советы близких людей часто будут полезными.
У Козерогов может возникнуть путаница и неразбериха в делах. Потребуется время, чтобы понять, что происходит, и принять верные решения. Не стоит спешить, даже если окружающие будут торопить. Нежелательно обсуждать с кем-то свои идеи и планы. Следует рассчитывать только на свои силы и не торопиться с решением финансовых вопросов.
У Водолеев начало дня потребует осторожности, особенно у тех, кто привык быстро принимать решения и не откладывать их. Торопиться нельзя, это может привести к серьезным ошибкам. Даже если представители знака привыкли действовать самостоятельно, стоит подумать, с кем можно посоветоваться.
У Рыб день станет подходящим для помощи людям, можно участвовать в благотворительных акциях. Чем больше они будут помогать окружающим, тем лучше будут себя чувствовать. Вероятны хорошие новости в семье и неожиданные визиты. Появится шанс осуществить то, что давно было задумано. Дело, которому в последнее время отдавали много сил, даст результат, передает «Российская газета».