Священник Портнов объяснил, почему матерятся умирающие

Мат от умирающего, человека, находящегося в беспамятстве говорит о его связи с бесами, отметил в разговоре с aif.ru настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов.
«То, что мат является связью с бесами, подтверждает тот факт, что часто сквернословят люди, находящиеся без сознания, на границе жизни и смерти. Я находился рядом с человеком, который был при смерти и уже не воспринимал окружающий мир вообще никак. Но, находясь в этом бессознательном состоянии, он страшно матерился. Никаких других слов и выражений он не произносил. И это показывает, что мат — это что-то вне даже тела», — отметил священнослужитель.
Настоятель Портнов рассказал, что о подобных историях он слышал и от других священников.
«Это истории о людях, которые после инсульта или другой болезни, в состоянии беспамятства не могли произнести ни свое имя, ни имена находящихся рядом, что-то еще сказать. Но абсолютно чётко, без каких-либо проблем речевых, произносили вот эти матные слова, причем с разными эмоциями. То есть человек мог пытаться выразить желание, например, попить, сказать о боли, но получалось произнести именно мат», -добавил он.
Ранее стало известно, что по результатам опроса ВЦИОМ, более трети россиян (34%) используют мат в своей речи ежедневно. Как отметил врач-психиатр Василий Шуров, частое употребление мата в речи может указывать на ряд заболеваний.