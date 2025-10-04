Священник Портнов объяснил, почему матерятся умирающие

«То, что мат является связью с бесами, подтверждает тот факт, что часто сквернословят люди, находящиеся без сознания, на границе жизни и смерти. Я находился рядом с человеком, который был при смерти и уже не воспринимал окружающий мир вообще никак. Но, находясь в этом бессознательном состоянии, он страшно матерился. Никаких других слов и выражений он не произносил. И это показывает, что мат — это что-то вне даже тела», — отметил священнослужитель.