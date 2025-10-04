Мошенники пугают россиян якобы новым налогом: вот в чём суть аферы

Мошенники придумали новую схему похищения денег у россиян. Для этого они используют предупреждения о якобы новых налогах. Подробности раскрывает агентство РИА Новости со ссылкой на МВД.
Суть аферы состоит в том, что злоумышленники рассылают предупреждения от имени крупных банков о введении якобы нового налога и предлагают подписать отказ от платежей.
«Перейдя по имеющейся в письме ссылке откроется поддельный сайт банка, где необходимо указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписания “заявления об отмене налога”. Мошенники увидят этот номер, введут его на настоящем сайте банка и получат доступ к личному кабинету», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать «Госуслуги» в мессенджере: они звонят под видом правоохранителей.
Как аферисты притворяются сотрудниками Соцфонда, читайте здесь на KP.RU.
Эксперт Золотухин объяснил, что мошенники придумывают схемы обмана на основе горячих новостей.