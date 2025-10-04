Мошенники пугают россиян якобы новым налогом: вот в чём суть аферы

«Перейдя по имеющейся в письме ссылке откроется поддельный сайт банка, где необходимо указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписания “заявления об отмене налога”. Мошенники увидят этот номер, введут его на настоящем сайте банка и получат доступ к личному кабинету», — сказано в публикации.