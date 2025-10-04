Ул. Затонскую частично перекроют почти на две недели

Ограничение будет введено на участке ул. Затонская от здания № 32 до здания № 36/2. Здесь будет временно сужена проезжая часть.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 18:00 9 октября будет временно ограничено движение транспорта на ул. Затонская.
Ограничение будет введено на участке ул. Затонская от здания № 32 до здания № 36/2. Здесь будет временно сужена проезжая часть.
Отметим, что ограничение связано с реконструкцией тепловых сетей.
Восстановлено движение будет в 21:00 21 октября.