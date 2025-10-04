Новая цифровая платформа меняет спорт в Казахстане

Это единый портал, где собраны все данные о спортсменах, тренерах, судьях, соревнованиях и спортивных объектах по всей стране.
Теперь спортсменам не нужно носить с собой стопки бумажных документов или тратить время на очереди: личный электронный паспорт спортсмена, тренера или судьи всегда под рукой, а подтверждение спортивной квалификации происходит в один клик. Родители юных атлетов смогут в режиме онлайн следить за успехами своих детей, а организаторы соревнований — планировать мероприятия без лишней бюрократии.
Пилотный запуск платформы уже показал впечатляющие результаты: работают 83 федерации и 50 организаций, ведется электронный календарь соревнований и реестр спортивных объектов. Например, одна из спортивных школ в Алматы смогла зарегистрировать сразу 120 участников соревнований за считанные минуты, что раньше занимало несколько дней.
При этом правила присвоения спортивных званий остаются неизменными: они подтверждаются официальными документами, которые в случае утраты легко восстановить через платформу.
В будущем e-Sport станет настоящим хабом для казахстанского спорта: от массовых районных турниров до национальных чемпионатов. Все данные будут объединены, что сделает спортивную жизнь страны более прозрачной, удобной и технологичной.