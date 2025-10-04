Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая цифровая платформа меняет спорт в Казахстане

В Казахстане стартовал проект, который обещает перевернуть привычное представление о спорте — Минтуризма и спорта запустило информационную систему «Цифровая платформа физической культуры и спорта» (e-Sport), рассказывает интернет-портал El.kz.

Источник: EL.kz

Это единый портал, где собраны все данные о спортсменах, тренерах, судьях, соревнованиях и спортивных объектах по всей стране.

Теперь спортсменам не нужно носить с собой стопки бумажных документов или тратить время на очереди: личный электронный паспорт спортсмена, тренера или судьи всегда под рукой, а подтверждение спортивной квалификации происходит в один клик. Родители юных атлетов смогут в режиме онлайн следить за успехами своих детей, а организаторы соревнований — планировать мероприятия без лишней бюрократии.

Пилотный запуск платформы уже показал впечатляющие результаты: работают 83 федерации и 50 организаций, ведется электронный календарь соревнований и реестр спортивных объектов. Например, одна из спортивных школ в Алматы смогла зарегистрировать сразу 120 участников соревнований за считанные минуты, что раньше занимало несколько дней.

При этом правила присвоения спортивных званий остаются неизменными: они подтверждаются официальными документами, которые в случае утраты легко восстановить через платформу.

В будущем e-Sport станет настоящим хабом для казахстанского спорта: от массовых районных турниров до национальных чемпионатов. Все данные будут объединены, что сделает спортивную жизнь страны более прозрачной, удобной и технологичной.