Новая цифровая платформа меняет спорт в Казахстане

Теперь спортсменам не нужно носить с собой стопки бумажных документов или тратить время на очереди: личный электронный паспорт спортсмена, тренера или судьи всегда под рукой, а подтверждение спортивной квалификации происходит в один клик. Родители юных атлетов смогут в режиме онлайн следить за успехами своих детей, а организаторы соревнований — планировать мероприятия без лишней бюрократии.