Врач Литвиненко назвал чудом историю потерявшего часть черепа бойца СВО

История о выжившем бойце СВО, потерявшем часть черепа после удара РСЗО HIMARS, удивительна тем, что он не только выжил, но и смог восстановиться, заявил aif.ru спортивный врач, ортопед Андрей Литвиненко.
Ранее RT писал, что боец СВО попал под удар HIMARS, потерял часть черепа и выжил. Военнослужащему провели операцию, позже он восстановился и вернулся в зону боевых действий.
«Факт действительно удивительный, потому что после таких ранений, как правило, либо люди погибают, либо остаются инвалидами. Здесь и хирург на достаточно высоком уровне выполнил операцию, и, несмотря на тяжелое ранение головы, жизненно важные отделы головного мозга не пострадали. Были неврологические нарушения в виде отсутствия подвижности в конечностях, нарушения зрения в правом глазе, но тем не менее, организм восстановился», — сказал Литвиненко.
Врач при этом добавил, что в Сети есть достаточное количество публикаций о том, где при большей травматизации головы человек оставался живым.
«Настолько удивителен организм человек. Несмотря на такие тяжелые повреждения, он может восстанавливаться. Пожелаем бойцу удачи и успехов в службе», — резюмировал он.