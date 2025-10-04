Врач Литвиненко назвал чудом историю потерявшего часть черепа бойца СВО

«Факт действительно удивительный, потому что после таких ранений, как правило, либо люди погибают, либо остаются инвалидами. Здесь и хирург на достаточно высоком уровне выполнил операцию, и, несмотря на тяжелое ранение головы, жизненно важные отделы головного мозга не пострадали. Были неврологические нарушения в виде отсутствия подвижности в конечностях, нарушения зрения в правом глазе, но тем не менее, организм восстановился», — сказал Литвиненко.