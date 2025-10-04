Джейкоб Ченсли, американский протестующий, известный своим появлением в костюме шамана во время штурма Капитолия в 2021 году, передал привет президенту России Владимиру Путину.
В своем обращении он пожелал российскому лидеру «помнить о сибирском духе, который провел его народ через самые суровые условия».
Ченсли также выразил мнение, что «теплое сердце матушки-земли, шаманский дух России и преданная бдительность батюшки неба» помогли России добиться значительных успехов.
— Теплое сердце матушки-земли, шаманский дух России и преданная бдительность батюшки неба позволили России зайти так далеко, — объяснил Ченсли.
Джейкоб Ченсли, чье фото в меховой шапке с рогами стало символом событий 6 января 2021 года, был приговорен к тюремному заключению за участие в штурме Капитолия. После отбытия наказания он вышел на свободу в марте 2023 года, передает РИА Новости.
Ранее Ченсли заявил, что украинский президент Владимир Зеленский стал посмешищем и в результате потеряет себя из-за наркотиков. По его словам, глава киевского режима «потеряет себя в куче кокаина».