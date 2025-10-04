«Шаман из Капитолия» передал привет Путину, вспомнив «сибирский дух»

Джейкоб Ченсли, чье фото в меховой шапке с рогами стало символом событий 6 января 2021 года, был приговорен к тюремному заключению за участие в штурме Капитолия. После отбытия наказания он вышел на свободу в марте 2023 года, передает РИА Новости.