NBC: США могут лишиться статуса страны, победившей корь

Департамент здравоохранения Миннесоты подтвердил 10 новых случаев инфекции, доведя общее число заболевших в штате до 18. В Аризоне ситуация более серьёзная — там зафиксировано уже 59 случаев, а болезнь распространилась и на соседние территории, включая юго-запад Юты, где выявлено ещё 44 случая.