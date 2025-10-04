NBC: США могут лишиться статуса страны, победившей корь

США рискуют в 2026 году лишиться статуса страны, официально победившей корь, пишет NBC News. Такой статус государство получило четверть века назад, однако новые вспышки заболевания ставят его под угрозу.
Департамент здравоохранения Миннесоты подтвердил 10 новых случаев инфекции, доведя общее число заболевших в штате до 18. В Аризоне ситуация более серьёзная — там зафиксировано уже 59 случаев, а болезнь распространилась и на соседние территории, включая юго-запад Юты, где выявлено ещё 44 случая.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране зарегистрировано 1544 подтверждённых случая кори, при этом только 21 связан с завозом инфекции из-за рубежа. Основной фактор распространения болезни эксперты связывают с отказом от вакцинации.
Ранее российские специалисты разработали и зарегистрировали инновационный высокоточный экспресс-тест, позволяющий выявлять заражение корью на ранних стадиях, ещё до появления первых симптомов заболевания.