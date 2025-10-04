Ричмонд
Дрозденко: силы ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ в Киришах

Губернатор уточнил, что в настоящее время возгорание в промзоне ликвидировано.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали семь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Киришах в Ленинградской области, проинформировал Александр Дрозденко.

«Силами ПВО в небе над Киришами уничтожено семь БПЛА. Горение в промзоне ликвидировано. По информации Роспотребнадзора — экологическая обстановка в норме, превышений по ПДК нет», — написал он в Telegram.

Ранее Дрозденко заявил, что силы противовоздушной обороны ликвидируют беспилотники в Киришах в Ленинградской области. Он рассказал, что из-за атаки ВСУ в промзоне произошло возгорание.

Напомним, в сентябре над Ленинградской областью были ликвидированы свыше 30 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Дрозденко заявлял, что в порту Приморска после атаки БПЛА загорелось судно.

