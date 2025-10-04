Средства ПВО уничтожили семь украинских дронов над Ленинградской областью

Российские силы ПВО ликвидировали семь беспилотников в небе над Киришами Ленинградской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Силами ПВО в небе над Киришами уничтожено 7 БПЛА», — подчеркнул он.
Также он добавил, что пожар в промышленной зоне полностью ликвидирован.
«По информации Роспотребнадзора, экологическая обстановка в норме, превышений по ПДК нет», — отметил губернатор.
Ранее Александр Дрозденко предупредил, что в области введен режим повышенной готовности из-за возможной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и из-за этого возможны сбои в работе мобильного интернета.
Между тем, 2 октября, российские силы противовоздушной обороны предотвратили очередную атаку со стороны ВСУ. Был сбит беспилотный летательный аппарат в небе над Нижегородской областью, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в Telegram-канале.