Средства ПВО уничтожили семь украинских дронов над Ленинградской областью

Пожар в промышленной зоне Ленобласти полностью ликвидирован.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы ПВО ликвидировали семь беспилотников в небе над Киришами Ленинградской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Силами ПВО в небе над Киришами уничтожено 7 БПЛА», — подчеркнул он.

Также он добавил, что пожар в промышленной зоне полностью ликвидирован.

«По информации Роспотребнадзора, экологическая обстановка в норме, превышений по ПДК нет», — отметил губернатор.

Ранее Александр Дрозденко предупредил, что в области введен режим повышенной готовности из-за возможной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и из-за этого возможны сбои в работе мобильного интернета.

Между тем, 2 октября, российские силы противовоздушной обороны предотвратили очередную атаку со стороны ВСУ. Был сбит беспилотный летательный аппарат в небе над Нижегородской областью, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше