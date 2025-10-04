Ричмонд
Кондратьев назвал похожими инциденты с дронами в Германии и Норвегии

Эксперт отметил, что в обоих инцидентах участвовали коммерческие дроны, которые взлетали без разрешения.

Источник: Аргументы и факты

Ситуация с беспилотниками в Мюнхене, которые парализовали работу местного аэропорта, похожа на ту, которая произошла в Норвегии, сообщил в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Напомним, в ночь на 3 октября воздушная гавань Мюнхена заявила о приостановке полетов из-за беспилотных летательных аппаратов. Данные о принадлежности БПЛА не были предоставлены.

В конце сентября норвежские СМИ сообщили об обнаружении дронов вблизи аэропортов. Министр обороны Норвегии Торе Сандвик сказал, что у властей нет сведений о принадлежности или происхождении БПЛА.

Однако позже по этому делу задержали троих граждан Германии. Затем их отпустили.

«Ситуация в Мюнхене аналогична с той, что произошла в Норвегии. Это коммерческие беспилотные комплексы, серийно производимые, которые летают с огнями или без них. Прецеденты с незаконным использованием воздушного пространства происходят постоянно, когда операторы дронов запускают беспилотники, не получив разрешения. После этого, если речь идет о Европе, начинается процесс информационного нагнетания истерии», — отметил эксперт.

Ранее Кондратьев сказал, кто стоит за запуском БПЛА в Мюнхене.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше