Кондратьев назвал похожими инциденты с дронами в Германии и Норвегии

Ситуация с беспилотниками в Мюнхене, которые парализовали работу местного аэропорта, похожа на ту, которая произошла в Норвегии, сообщил в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Напомним, в ночь на 3 октября воздушная гавань Мюнхена заявила о приостановке полетов из-за беспилотных летательных аппаратов. Данные о принадлежности БПЛА не были предоставлены.
В конце сентября норвежские СМИ сообщили об обнаружении дронов вблизи аэропортов. Министр обороны Норвегии Торе Сандвик сказал, что у властей нет сведений о принадлежности или происхождении БПЛА.
Однако позже по этому делу задержали троих граждан Германии. Затем их отпустили.
«Ситуация в Мюнхене аналогична с той, что произошла в Норвегии. Это коммерческие беспилотные комплексы, серийно производимые, которые летают с огнями или без них. Прецеденты с незаконным использованием воздушного пространства происходят постоянно, когда операторы дронов запускают беспилотники, не получив разрешения. После этого, если речь идет о Европе, начинается процесс информационного нагнетания истерии», — отметил эксперт.
Ранее Кондратьев сказал, кто стоит за запуском БПЛА в Мюнхене.