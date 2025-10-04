СК проверит бизнесмена Сулейманова на причастность к другим тяжким преступлениям

Как сообщил собеседник агентства, в существующем уголовном деле могут появиться новые эпизоды. В настоящее время Сулейманову уже предъявлены обвинения не только в организации двух убийств, но и в покушении на убийство, которое не было доведено до конца по независящим от него причинам. Речь идет о нападении на человека в 2021 году, когда жертве удалось выжить.