СК проверит бизнесмена Сулейманова на причастность к другим тяжким преступлениям

Следственный комитет России проводит дополнительную проверку в отношении предпринимателя Ибрагима Сулейманова, арестованного по подозрению в организации убийств.

Следственный комитет России проводит дополнительную проверку в отношении предпринимателя Ибрагима Сулейманова, арестованного по подозрению в организации убийств. По информации ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, изучается его возможная причастность к другим тяжким преступлениям.

Как сообщил собеседник агентства, в существующем уголовном деле могут появиться новые эпизоды. В настоящее время Сулейманову уже предъявлены обвинения не только в организации двух убийств, но и в покушении на убийство, которое не было доведено до конца по независящим от него причинам. Речь идет о нападении на человека в 2021 году, когда жертве удалось выжить.

Сулейманов был задержан в своем загородном доме в элитном поселке Горки-2 на Рублевском шоссе. Решением Басманного районного суда Москвы от 3 октября он заключен под стражу до 2 декабря. Ему инкриминируются преступления, квалифицированные по статьям Уголовного кодекса РФ, связанные с организацией убийств и покушения на убийство. Свою вину бизнесмен не признает.

Ранее сообщалось, что пенсионер случайно отравил 24 человека ядовитым газом.

