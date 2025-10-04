Ричмонд
Заморозки до −3 градусов: прогноз погоды в Казахстане на 4 октября

В Казахстане ожидаются неблагоприятные погодные условия: туманы, заморозки и усиление ветра — особенно в горных районах и на севере страны, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

При этом в ряде областей сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность — особенно на западе, севере, юге и в центральных районах.

Штормовые предупреждения ожидаются:

В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15−20 м/с.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем на севере, западе, в горных районах области 15−20 м/с. На севере, юге, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем в горных районах области 15−20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.

В области Жетісу ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15−20 м/с. Ночью на севере, в центре области ожидаются заморозки 1−3 градуса.

Ночью на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гололёд. Ветер северо-западный ночью на западе, севере области порывы 15−20, днем 15−20 м/с.

Днем на западе Атырауской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный порывы 15−18 м/с. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность.

На юге, севере Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. На западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с.

На юге области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью в Северо-Казахстанской области на севере, востоке ожидается ветер северо-западный порывы 15−20 м/с, днем 15−20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем на востоке области 15−20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 1 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед.

Ночью и утром на юге, в центре области Абай ожидается туман.

В Акмолинской области ожидается ветер северо-западный, западный утром и днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с.

Ночью и утром на западе, востоке Костанайской области ожидается туман.