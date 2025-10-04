Врач описал операцию, спасшую жизнь потерявшему часть черепа бойцу СВО

«Череп — это костная коробка, в которой находится мозг. Мозг заполняет в черепной коробке определенный объем, а когда происходит травма или ранение, образуется гематома. У бойца порядка 120 мл скопилось. Эта кровь начала выдавливать головной мозг, он в таких случаях смещается. Судя по шву у бойца, там была классическая трепанация височной области, когда хирург открывает черепную коробку, находит следы гематомы, следы кровоточащего сосуда и пытается остановить кровотечение, эвакуирует гематому», — отметил врач.