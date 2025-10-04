Врач описал операцию, спасшую жизнь потерявшему часть черепа бойцу СВО

Бойцу СВО, потерявшему часть черепа после удара РСЗО HIMARS, провели классическую трепанацию, подробнее об операции aif.ru рассказал спортивный врач, ортопед Андрей Литвиненко.
Ранее RT писал, что боец СВО попал под удар HIMARS, потерял часть черепа и выжил. Военнослужащему провели операцию, позже он восстановился и вернулся в зону боевых действий.
«Череп — это костная коробка, в которой находится мозг. Мозг заполняет в черепной коробке определенный объем, а когда происходит травма или ранение, образуется гематома. У бойца порядка 120 мл скопилось. Эта кровь начала выдавливать головной мозг, он в таких случаях смещается. Судя по шву у бойца, там была классическая трепанация височной области, когда хирург открывает черепную коробку, находит следы гематомы, следы кровоточащего сосуда и пытается остановить кровотечение, эвакуирует гематому», — отметил врач.
При минно-взрывной травме каждый костный обломок распространяется в тканях и повреждает окружающие ткани, в данном случае — головной мозг.
«Поэтому эта костная пластинка полностью удаляется. Хирург после остановки кровотечения проводит санацию раны, все нежизнеспособные ткани иссекаются. Дальше ставится дренаж, если это нужно, ушивается, а дальше человек наблюдается. В данном случае удивительно то, что жизненно важные отдела мозга не пострадали», — пояснил Литвиненко.
Те зоны головного мозга, которые пострадали при ранении, были замещены нейронами из других областей, благодаря чему бойцу удалось восстановиться.