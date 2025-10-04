Скоро максимальная сумма пособия по беременность превысит миллион рублей

В проекте бюджета также закреплены новые предельные размеры пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Согласно документу, в 2026 году выплата составит 83 тысячи рублей в месяц, в 2027 году — 95,5 тысячи рублей, а в 2028 году — 103,2 тысячи рублей. Также указан рост максимальной ежемесячной суммы пособия по беременности и родам. В 2026 году она составит 207,5 тысячи рублей, в 2027 году — 238,9 тысячи рублей, а в 2028 году — 258 тысяч рублей.