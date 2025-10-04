Россиянам рассказали главные фразы кибермошенников: что поможет узнать аферистов

Банк России опубликовал в Telegram-канале список из десяти фраз, которыми чаще всего пользуются кибермошенники для обмана россиян. Регулятор отметил, что знание этих выражений помогает быстро распознать попытку мошенничества.
По информации ЦБ, в телефонных разговорах злоумышленники часто говорят, что передают звонок представителю Центробанка, правоохранительных органов или финансового надзора. Среди их уловок — упоминания о финансировании запрещённых или экстремистских организаций, предложения удалённой работы, а также ссылки на заказные письма или посылки, якобы адресованные жертве.
Другие распространённые приёмы — рассказы о неучтённых средствах на банковских счетах, необходимости задекларировать наличные деньги и ценности, а также сообщения о взломе аккаунта на портале «Госуслуги» с попыткой доступа к учётной записи.
В мессенджерах мошенники нередко представляются руководителями компаний или их подразделений, ссылаясь на какие-то проверки. Они могут отправить вопрос «Это ты на фото?» или потребовать оплатить вымышленный штраф либо задолженность.
Банк России советует немедленно прерывать разговор при появлении подобных фраз, а в случае подозрительных сообщений — не отвечать и блокировать отправителя.
Ранее МВД также предупреждало россиян не хранить документы, пароли и данные банковских карт в смартфоне, поскольку в случае взлома устройства мошенники легко получат к ним доступ. Недавно стало известно, что мошенники начали похищать деньги у россиян через Telegram-бота, который подделывает официальную форму портала «Госуслуги».
Также злоумышленники разработали новую схему кражи денег у россиян, используя ложные предупреждения о вводе новых налогов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД, они рассылают сообщения якобы от крупных банков, в которых утверждается, что вводится новый налог, и предлагают подписать отказ от его уплаты.
При переходе по ссылке из письма открывается поддельный сайт банка, где пользователю предлагают ввести номер телефона для входа в личный кабинет и подписания так называемого «заявления об отмене налога». После этого мошенники получают этот номер, вводят его на настоящем сайте банка и получают доступ к аккаунту жертвы.