Россиянам рассказали главные фразы кибермошенников: что поможет узнать аферистов

При переходе по ссылке из письма открывается поддельный сайт банка, где пользователю предлагают ввести номер телефона для входа в личный кабинет и подписания так называемого «заявления об отмене налога». После этого мошенники получают этот номер, вводят его на настоящем сайте банка и получают доступ к аккаунту жертвы.