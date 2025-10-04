Психолог Хорс: привычка материться может указывать на психопатию

Согласно опросам ВЦИОМ, более трети россиян (34%) постоянно употребляют мат в своей речи. В беседе с aif.ru кандидат психологических наук Михаил Хорс отметил, что такая привычка может выдавать психопатию.
«Если человек находится в среде, в которой не принято общаться через мат, но он продолжает употреблять такую лексику, то это психопатическая черта. Это такие социофобы, психопаты с пониженным уровнем эмпатии, которым плевать на то, что чувствуют и думают окружающие. Для них характерен высокий уровень эгоизма, вплоть до самолюбования, презрение к социальным нормам, это все признаки психопатической личности, социофобии», — объяснил эксперт.
По словам психолога, если человеку свойственна эмпатия. он не является социофобом, у него нет психопатических черт, то попав в среду, где мат не используется, он будет исправляться.
«Он будет стараться корректировать свою речь. Это не будет сразу получаться, будет через раз прорываться, но со временем, чем больше там ему, условно, замечаний будет сделано, или чем больше, например, будет штрафов за мат, тем больше он будет над собой делать усилия для речевого контроля», — сказал он.
Эксперт уточнил, что мат демонстрирует личностную распущенность.
«Это такая же привычка, как, например, человек перестал мыться, и это для него стало привычным, он перестает замечать запах, который от его тела исходит. Или человек перестал убирать постель, и сначала ему это было так себе неудобно как-то, а вроде потом уже и привык», — добавил Хорс.
Ранее священник Максим Портнов объяснил, что мат, с точки зрения православия, является богохульством и антимолитвой.