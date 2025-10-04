Психолог Хорс: привычка материться может указывать на психопатию

«Он будет стараться корректировать свою речь. Это не будет сразу получаться, будет через раз прорываться, но со временем, чем больше там ему, условно, замечаний будет сделано, или чем больше, например, будет штрафов за мат, тем больше он будет над собой делать усилия для речевого контроля», — сказал он.