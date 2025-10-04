В Госдуме хотят выделить деньги педагогам на покупку одежды: вот сколько предлагают доплачивать

«Речь идет об ежегодной целевой выплате педагогическим работникам общеобразовательных организаций специального электронного сертификата номиналом 15−25 тысяч рублей», — цитирует РИА Новости письмо, которое тот направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. В письме оговаривается, что сертификат можно будет реализовать только на покупку деловой одежды, обуви и аксессуаров.