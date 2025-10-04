В Госдуме хотят выделить деньги педагогам на покупку одежды: вот сколько предлагают доплачивать

Российским педагогам могут назначить ежегодные выплаты на покупку одежды. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
«Речь идет об ежегодной целевой выплате педагогическим работникам общеобразовательных организаций специального электронного сертификата номиналом 15−25 тысяч рублей», — цитирует РИА Новости письмо, которое тот направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. В письме оговаривается, что сертификат можно будет реализовать только на покупку деловой одежды, обуви и аксессуаров.
«Это вопрос не только эстетики, но и повышения профессионального статуса, уверенности в себе и, как следствие, эффективности педагогического труда», — утверждает Чернышов.
Также в Госдуме предложили выплачивать молодым учителям подъемные до 200 тысяч рублей.
Тем временем депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил ввести для учителей единую федеральную надбавку за классное руководство вне зависимости от регионального бюджета.