NYT: Трамп планирует сократить прием беженцев до 7,5 тысяч человек в год

Администрация президента США Дональда Трампа намерена установить на следующий год рекордно низкий лимит по приему новых беженцев — он может составить всего 7,5 тысячи человек. Об этом сообщает The New York Times (NYT).
Согласно материалам, попавшим в распоряжение издания, «значительная часть мест будет зарезервирована» для белого населения ЮАР и других групп, которые сталкиваются с «несправедливой дискриминацией».
Уточняется, что этот показатель будет не только значительно ниже установленного администрацией Джо Байдена на 2024 год уровня в 125 тысяч, но и вдвое меньше лимита в 15 тысяч, который Трамп сам утвердил в конце своего первого срока.
Как рассказал NYT неназванный чиновник Белого дома, окончательное решение о лимите примут после консультаций с конгрессом. Однако пока переговоры невозможны из-за частичной остановки работы федерального правительства — шатдауна. По словам источника издания, в новом финансовом году, начавшемся 1 октября, США не будут принимать беженцев до тех пор, пока законодатели не утвердят финансирование.
Известно, что в США могут начать депортировать украинских беженцев, сообщает The Wall Street Journal. Издание отмечает, что десятки тысяч украинцев рискуют потерять правовую защиту, если Белый дом не продлит программу их пребывания в стране.