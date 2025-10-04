Стали известны ужасающие подробности убийства одной из жертв «ангарского маньяка»

Бывший сотрудник милиции Михаил Попков, прозванный «ангарским маньяком», совершал свои злодеяния начиная с 90-х годов. На его счету 89 доказанных убийств, что делает его самым жестоким серийным убийцей в истории России и Советского Союза. Несмотря на то, что он был задержан ещё в 2012 году, до сих пор продолжают всплывать новые эпизоды его преступной деятельности.