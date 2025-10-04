Стали известны ужасающие подробности убийства одной из жертв «ангарского маньяка»

Бывший сотрудник милиции Михаил Попков, прозванный «ангарским маньяком», совершал свои злодеяния начиная с 90-х годов. На его счету 89 доказанных убийств, что делает его самым жестоким серийным убийцей в истории России и Советского Союза. Несмотря на то, что он был задержан ещё в 2012 году, до сих пор продолжают всплывать новые эпизоды его преступной деятельности.
Одна из жертв маньяка — 36-летняя уборщица ангарской школы. Известно, что Попков встретил её в парке «Современник» в 2011 году, когда возвращался домой на велосипеде после ремонта в своей новой квартире. Между ними возник конфликт.
По данным следствия, Попков жестоко избил женщину руками и ногами, после чего попытался её задушить. Затем он нанёс ей несколько ударов топором по голове. Чтобы скрыть следы преступления, он затащил тело жертвы в заброшенную кирпичную башню в парке, облил горючим и поджёг.
Медицинская экспертиза обнаружила у погибшей многочисленные травмы, включая открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы рёбер.
За это убийство Попков был приговорён в конце августа 2025 года к 9,5 года лишения свободы. Однако, учитывая предыдущие приговоры, суд окончательно назначил ему пожизненное заключение в колонии особого режима.
Ранее барнаульский суд вынес обвинительный приговор экс-руководителю Калманского района Виталию Манишину, которого журналисты прозвали «политеховским маньяком». Он признан виновным в серии убийств и изнасилований одиннадцати девушек и приговорён к 25 годам заключения. Личность преступника удалось установить только в 2023 году, спустя десятилетия после серии преступлений, совершённых в конце 80-х — начале 2000-х годов. Манишин, будучи ветеринаром и директором совхоза, а затем главой района, пользовался доверием жителей и прикрывался служебным положением.
