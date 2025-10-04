Ричмонд
Психолог Лосевская сказала, сколько денег давать детям на карманные расходы

Специалист отметила, что размер карманных денег может увеличиваться постепенно. Не стоит контролировать траты ребенка, но можно интересоваться, что он покупает.

Источник: Аргументы и факты

Детям можно начать давать деньги на карманные расходы с того момента, когда у них появляются потребности в самостоятельных покупках, сообщила в беседе с aif.ru психолог Юлия Лосевская.

«Давать детям деньги на карманные расходы можно с того момента, когда у них появляются первые потребности в самостоятельных тратах. Например, с 6−7 лет или позже. Это должна быть символическая сумма, которая будет увеличиваться с возрастом. В целом суммы могут быть разными: 50, 100, 200, 300 рублей. Родителю важно понимать, для чего именно ребенку нужны деньги. В школе траты ребенка в основном привязаны к походу в столовую, нужно обговорить с ним, сколько ему нужно на это денег», — отметила специалист.

Лосевская подчеркнула, что карманные деньги не должны быть инструментом наказания или поощрения. Нужно прививать ребенку культуру здорового отношения к деньгам.

«В ситуации с детьми старше 10 лет контроль над тратами может постепенно ослабевать. Не стоит запрещать, но можно проконсультировать ребенка, как-то повзаимодействовать с ним в вопросе его трат», — уточнила эксперт.

Ранее психолог Лосевская назвала плату детям за поведение рискованной стратегией.