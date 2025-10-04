Психолог Лосевская сказала, сколько денег давать детям на карманные расходы

Детям можно начать давать деньги на карманные расходы с того момента, когда у них появляются потребности в самостоятельных покупках, сообщила в беседе с aif.ru психолог Юлия Лосевская.
«Давать детям деньги на карманные расходы можно с того момента, когда у них появляются первые потребности в самостоятельных тратах. Например, с 6−7 лет или позже. Это должна быть символическая сумма, которая будет увеличиваться с возрастом. В целом суммы могут быть разными: 50, 100, 200, 300 рублей. Родителю важно понимать, для чего именно ребенку нужны деньги. В школе траты ребенка в основном привязаны к походу в столовую, нужно обговорить с ним, сколько ему нужно на это денег», — отметила специалист.
Лосевская подчеркнула, что карманные деньги не должны быть инструментом наказания или поощрения. Нужно прививать ребенку культуру здорового отношения к деньгам.
«В ситуации с детьми старше 10 лет контроль над тратами может постепенно ослабевать. Не стоит запрещать, но можно проконсультировать ребенка, как-то повзаимодействовать с ним в вопросе его трат», — уточнила эксперт.
