Кадыров: Чечня направила в зону СВО более 64 тысяч бойцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что из республики в зону проведения специальной военной операции направлено 64 137 бойцов, среди которых 22 986 человек являются добровольцами. Об этом он сообщил в пятницу, 3 октября, в своем Telegram-канале.
Эти цифры были озвучены на расширенном совещании с руководством силовых и правоохранительных органов Чеченской республики. Руководитель регионального штаба СВО и председатель правительства ЧР Магомед Даудов представил отчет, согласно которому более 10 тысяч бойцов из республики удостоены высоких государственных наград.
Кадыров также подчеркнул существенную роль регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова, который оказывает поддержку как бойцам, так и жителям освобожденных территорий. Общие расходы фонда на нужды СВО на сегодняшний день превысили 42,3 миллиарда рублей.
— Мы вносим весомый вклад в приближение победы. Президент России Владимир Путин высоко оценивает наши усилия, и мы обязаны продолжать работать с еще большей отдачей. Для нас это священный долг. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся скорейшей победы и докажем, что сила и правда за нами, — подчеркнул Кадыров в сообщении.
Рамзан Кадыров во вторник, 9 сентября, заявил о нанесении удара «возмездия» по зданию генштаба Вооруженных сил Украины в Киеве в 2024 году. По его словам, по объекту были запущены беспилотники «Герань». В результате атаки погибли девять человек, еще 17 получили ранения.